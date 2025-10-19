Arrestato “l’Arsenio Lupin salentino”: finisce la fuga di Vincenzo Rossetti

CASARANO – È terminata nella notte la fuga di, 43 anni, conosciuto come l’Arsenio Lupin salentino. L’uomo si era allontanato nei giorni scorsi dalla struttura nella quale era sottoposto a misura restrittiva e, tra il 15 e il 16 ottobre, aveva compiuto una serie di furti e tentati furti nel Sud Salento.

Rossetti aveva preso di mira la zona tra Casarano e Melissano, tentando di introdursi in un bar e in un salone da parrucchiera. Dopo aver rubato un’auto – poi abbandonata – aveva provato un nuovo colpo in un bistrot, per poi riuscire a portare via denaro e un tablet da una pizzeria di Casarano e contanti da un bar di Melissano.

La sua fuga si è conclusa grazie alle indagini dei carabinieri della stazione di Monteroni, che lo hanno rintracciato e arrestato nella notte. Gli investigatori stanno ora verificando se Rossetti abbia agito da solo o con l’aiuto di complici.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, dovrà rispondere di furto aggravato, tentato furto e violazione delle misure restrittive.