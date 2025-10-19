🔵 Cane soccorso in autostrada A14: intervento della Polizia Stradale a Molfetta

MOLFETTA – Momenti di apprensione ieri sull’autostrada A14, nei pressi di Molfetta, dove un cane vagante è stato notato da alcuni automobilisti mentre camminava pericolosamente lungo la corsia di emergenza. Le segnalazioni hanno fatto scattare l’intervento immediato della Polizia Stradale, che ha attivato le consuete procedure di sicurezza per evitare incidenti.

Con calma e attenzione, gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, mettendolo in salvo e offrendogli dell’acqua. Il cane, apparso tranquillo e abituato al contatto umano, potrebbe essersi smarrito o essere stato abbandonato.

Attualmente si trova in custodia, accudito da personale veterinario che ne sta verificando lo stato di salute e l’eventuale presenza di un microchip per risalire al proprietario.

Un intervento tempestivo che ha evitato possibili conseguenze per l’animale e per gli automobilisti, trasformando una situazione di pericolo in una storia a lieto fine.