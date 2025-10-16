ATP 250 Bruxelles: eliminazioni per Arnaldi e Cinà nel singolare

- Nel primo turno del torneo ATP 250 di Bruxelles sul cemento, Matteo Arnaldi è stato eliminato dal tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4. Federico Cinà ha perso 6-7, 6-2, 7-6 contro il bosniaco Damir Dzumhur.

Tra gli altri risultati: Jiri Lehecka ha battuto 6-3, 6-2 il belga Gilles Arnaud Bailly; Nikolosz Basilashvili ha sconfitto Quentin Halys 6-4, 6-4; Benjamin Bonzi ha superato Valentin Royer 7-6, 4-6, 6-1; Raphael Collignon ha avuto la meglio su Francisco Comesana 7-5, 3-6, 7-6; Alejandro Davidovich Fokina ha battuto Marcos Giron 6-7, 6-1, 6-4.

Nel doppio, gli americani Christian Harrison ed Evan King hanno vinto per ritiro contro gli spagnoli Marcel Granollers e Pedro Martinez sul 3-0 nel primo set. Rafael Matos e Marcelo Melo hanno sconfitto Marcelo Demoliner e Orlando Luz 7-6, 6-3, mentre Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert hanno superato Damir Dzumhur e Piotr Matuszewski 7-5, 6-1.