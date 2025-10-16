Under 21, doppietta di Camarda: l’Italia batte 5-1 l’Armenia

- Francesco Camarda del Lecce continua a brillare con l’Italia Under 21. Martedì 14 ottobre, gli azzurrini hanno superato 5-1 l’Armenia allo “Zini” di Cremona, con l’attaccante giallorosso protagonista grazie a una doppietta.

Camarda ha aperto le marcature al 16’ del secondo tempo con un destro su cross di Bartesaghi e ha siglato anche il terzo gol della squadra di testa su assist di Degasso al 27’. Con queste reti, sale a 3 gol in 2 partite nelle qualificazioni agli Europei Under 21, dopo il gol segnato contro la Svezia il 10 ottobre (4-0).

Il giovane attaccante tornerà a Lecce per gli allenamenti con i salentini in vista della sfida di Serie A contro il Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15 al “Via del Mare”. Il tecnico Eusebio Di Francesco deciderà se schierarlo dall’inizio o farlo entrare a gara in corso. L’obiettivo del Lecce resta la salvezza in campionato.

Camarda potrebbe essere nuovamente convocato per le prossime partite dell’Italia Under 21, in programma il 14 novembre in Polonia e il 18 novembre in Montenegro.