ATP 250 Bruxelles: Musetti eliminato nei quarti da Mpetshi Perricard

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 sul cemento di Bruxelles, nel singolare, Lorenzo Musetti viene eliminato 6-4 7-6 dal francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Nel primo set il francese, grazie a un servizio molto preciso, riesce a prevalere sull’italiano. Nel secondo set grande equilibrio fino al 6-6: è necessario il tie-break, dove Mpetshi Perricard, con il rovescio incisivo e i colpi rapidi da fondo campo, ottiene il successo.

Il canadese Félix Auger-Aliassime vince 6-2 7-6 contro l’americano Eliot Spizzirri. Il belga Raphael Collignon prevale 7-6 6-1 sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il ceco Jiri Lehecka si impone sul francese Benjamin Bonzi, costretto al ritiro per problemi muscolari nel terzo set sul 4-1 per il ceco, dopo che Bonzi si era aggiudicato 7-6 il primo set e Lehecka aveva trionfato 6-1 nel secondo.

Nei quarti di finale del torneo di doppio, gli americani Christian Harrison ed Evan King vincono 7-6 2-6 10-4 contro i brasiliani Rafael Matos e Marcelo Melo.