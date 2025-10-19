Serie C, girone C – Il Foggia espugna il “Capozza”: 2-0 al Casarano
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia vince 2-0 contro il Casarano al “Capozza” nella decima giornata di andata del girone C di Serie C.
Nel primo tempo, al 6’, Malcore dei salentini va vicino al gol. Al 7’ Chiricò del Casarano sfiora la rete. Al 15’ Oliva del Foggia, di destro, non inquadra la porta. Al 30’ il Foggia passa in vantaggio con Morelli, di testa, su cross di Minelli. Al 38’ Celiento del Casarano, sempre di testa, non riesce a schiacciare in porta. Al 45’ Garofalo del Foggia per poco non riesce a segnare.
Nel secondo tempo, al 3’, Cerbone dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 14’ il Foggia raddoppia con Sylla, che segna di destro su passaggio di D’Amico. Al 23’ Oliva del Foggia per un soffio non realizza una rete. Al 24’ Zanaboni del Casarano sbaglia da una posizione favorevole. Al 38’ Pinto dei salentini va a un passo dal gol. Al 42’ Logoluso del Casarano si vede respingere la sua conclusione di destro dal portiere del Foggia, Borbei.
Il Foggia è dodicesimo in classifica con 10 punti, insieme al Cerignola. Il Casarano è terzo con 18 punti, a pari merito con il Catania.
Nell’undicesima giornata di andata del girone C di Serie C, il Foggia giocherà venerdì 24 ottobre alle 20:30 contro l’Altamura allo “Zaccheria”. Il Casarano, invece, sfiderà sabato 25 ottobre alle 17:30 fuori casa il Siracusa.