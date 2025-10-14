ATP 250 Bruxelles, primo turno: fuori Bellucci, avanzano Giron, Bonzi e Basilashvili

Per quanto riguarda il singolare, Matteo Bellucci esce di scena all’esordio: l’azzurro è stato superato in due set, 6-3 6-4, dallo statunitense Marcos Giron, più solido nei momenti chiave dell’incontro.

Tra gli altri risultati, lo statunitense Eliot Spizzirri ha avuto la meglio sul belga Alexander Blockx con il punteggio di 7-6 6-3, mentre il giovane belga Gilles Arnaud Bailly ha regalato una gioia al pubblico di casa imponendosi 7-6 7-6 sul francese Valentin Royer dopo due tie-break combattuti.

Avanza anche il francese Benjamin Bonzi, vittorioso 6-4 6-4 contro l’americano Reilly Opelka, e il georgiano Nikolosz Basilashvili, che ha rimontato il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 3-6 6-3 7-6. In rimonta anche il tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato Tibo Colson per 6-7 7-5 6-2.

Nel tabellone del doppio, vittoria per la coppia formata dal bosniaco Damir Dzumhur e dal polacco Piotr Matuszewski, che hanno battuto i belgi Raphael Collignon e David Goffin 7-5 6-3. Successo anche per i padroni di casa Alexander Blockx e Tibo Colson, capaci di rimontare gli argentini Sebastian Baez e Francisco Comesaña con il punteggio di 3-6 6-4 10-5.

Il torneo prosegue domani con l’ingresso in campo delle teste di serie, attese a confermare i pronostici nel secondo turno.