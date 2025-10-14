ATP 250 Bruxelles, primo turno: fuori Bellucci, avanzano Giron, Bonzi e Basilashvili

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo ATP 250 di Bruxelles, giornata intensa di incontri sia nel tabellone del singolare che in quello del doppio.

Per quanto riguarda il singolare, Matteo Bellucci esce di scena all’esordio: l’azzurro è stato superato in due set, 6-3 6-4, dallo statunitense Marcos Giron, più solido nei momenti chiave dell’incontro.

Tra gli altri risultati, lo statunitense Eliot Spizzirri ha avuto la meglio sul belga Alexander Blockx con il punteggio di 7-6 6-3, mentre il giovane belga Gilles Arnaud Bailly ha regalato una gioia al pubblico di casa imponendosi 7-6 7-6 sul francese Valentin Royer dopo due tie-break combattuti.

Avanza anche il francese Benjamin Bonzi, vittorioso 6-4 6-4 contro l’americano Reilly Opelka, e il georgiano Nikolosz Basilashvili, che ha rimontato il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 3-6 6-3 7-6. In rimonta anche il tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato Tibo Colson per 6-7 7-5 6-2.

Nel tabellone del doppio, vittoria per la coppia formata dal bosniaco Damir Dzumhur e dal polacco Piotr Matuszewski, che hanno battuto i belgi Raphael Collignon e David Goffin 7-5 6-3. Successo anche per i padroni di casa Alexander Blockx e Tibo Colson, capaci di rimontare gli argentini Sebastian Baez e Francisco Comesaña con il punteggio di 3-6 6-4 10-5.

Il torneo prosegue domani con l’ingresso in campo delle teste di serie, attese a confermare i pronostici nel secondo turno.

