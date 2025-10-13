'Lecce Wedding Show', domenica 19 ottobre un evento esclusivo nel cuore di Lecce per le coppie di futuri sposi



Scopri le ultime collezioni sposa e sposo il 19 ottobre all’ex Convento degli Agostiniani





LECCE - Lecce Wedding Show è pronto a sorprendere gli amanti del wedding con un evento imperdibile: domenica 19 ottobre a partire dalle ore 17.30, l’ex Convento degli Agostiniani ospiterà una sfilata esclusiva che presenterà in anteprima le collezioni Sposa e Sposo di Idea Sposa, insieme agli eleganti abiti per eventi e cerimonie di Francavilla Lecce Store.





I due prestigiosi partner dell’evento firmato Lecce Eventi Wedding Planners sono stati suoi pilastri sin dalla prima edizione, portando in scena la sartorialità italiana e le ultime tendenze del settore. La location selezionata, poi, l’ex Convento degli Agostiniani, ricca di storia e fascino, offrirà un’atmosfera unica, arricchita da spettacoli dal vivo, cocktail e tanta musica.





Il fascino senza tempo della facciata del convento, del chiostro interno e delle sale sarà il palcoscenico ideale per presentare i tanti partner d’eccellenza all’interno di un vero e proprio spettacolo a tema matrimonio nel quale convoglieranno tutti i servizi imprescindibili per realizzare un matrimonio da favola.





L’evento, giunto alla dodicesima edizione, si presenta come un’esperienza sensoriale con l’obiettivo di trasmettere alle coppie la concezione del matrimonio ispirato all’arte con i contorni delle più recenti novità e tendenze: l’attesa sfilata aprirà l’evento al quale seguirà il party con degustazione vini a cura delle cantine Paolo Leo e Cantine Serio, live music con l’energia degli Atmosfera Blu, e ancora i tanti fornitori, eccellenza del nostro territorio in fatto di wedding, dai fiori alle foto fino al viaggio di nozze, automobili e make up e hair stylist oltre a nuovi servizi innovativi ed ecosostenibili.





Lecce Wedding Show, ancora una volta, si pone come vetrina su ciò che c’è di meglio nel settore ma in una veste che mette al centro l’eleganza e lo charme, facendo vivere alle coppie di futuri sposi un evento da sogno, proprio come il proprio matrimonio dovrebbe essere.





Per assistere a questa sfilata esclusiva, bisogna registrarsi su www.lecceweddingshow.it . L’ingresso è gratuito su invito.





