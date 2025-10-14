Serie A, il calendario del Lecce fino alla sosta: sfide delicate in chiave salvezza
FRANCESCO LOIACONO - Sarà un periodo intenso e decisivo quello che attende il Lecce nelle prossime settimane di Serie A, con un calendario fitto di impegni fino alla pausa di metà novembre. I giallorossi affronteranno cinque partite cruciali, molte delle quali contro dirette concorrenti per la permanenza nella massima serie.
Si comincia sabato 18 ottobre alle 15, quando al “Via del Mare” arriverà il Sassuolo per la settima giornata d’andata: una sfida importante per entrambe le formazioni, in cerca di punti preziosi nella corsa salvezza.
Una settimana dopo, sabato 25 ottobre alle 15, la squadra di Gotti sarà di scena al “Blue Energy Stadium” di Udine contro l’Udinese, desiderosa di allontanarsi dalla zona calda della classifica.
Poi, un appuntamento di grande prestigio: martedì 28 ottobre alle 18.30, il Lecce ospiterà il Napoli al “Via del Mare”. Un match complicatissimo per i salentini, che dovranno vedersela con i campioni d’Italia in carica, determinati a difendere il primato.
Il mese di novembre si aprirà con la trasferta di domenica 2 novembre alle 15 al “Franchi” di Firenze contro la Fiorentina, formazione che punta a risalire la classifica e tornare in zona Europa.
Infine, prima della sosta del 15-16 novembre, i giallorossi chiuderanno questo mini-ciclo sabato 8 novembre alle 15 in casa contro il Verona: un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, dove ogni punto potrà pesare moltissimo.
L’obiettivo del Lecce resta chiaro: mantenere la categoria, cercando di raccogliere il maggior numero possibile di punti in un periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione.