ATP 250 Vienna: Musetti parte forte, Zverev soffre ma avanza. Norrie elimina Rublev

Nel primo turno del, disputato sul cemento indoor della capitale austriaca,ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura. Il tennista toscano ha superato con un convincenteil serbo, conquistando così l’accesso al secondo turno, dove cercherà continuità dopo un periodo altalenante.

Sul fronte dei padroni di casa, Filip Misolic ha regalato una gioia al pubblico viennese imponendosi per 7-5 7-6 sull’argentino Camilo Ugo Carabelli, al termine di un match equilibrato e deciso nei momenti chiave.

Successo netto invece per un altro argentino, Tomas Martin Etcheverry, che ha battuto il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer con un doppio 6-3. Anche il connazionale Francisco Cerundolo ha avuto vita facile contro l’americano Alex Michelsen, chiudendo 6-3 6-1 e mostrando un tennis brillante.

Grande sorpresa nel match di giornata: Cameron Norrie ha eliminato il russo Andrej Rublev, numero uno del seeding, con il punteggio di 6-2 6-7 6-2, in una prestazione solida e aggressiva dell’inglese.

Più sofferto il successo del tedesco Alexander Zverev, che ha dovuto ricorrere al tie-break decisivo per piegare il britannico Jacob Fearnley: 6-4 1-6 7-6 il risultato finale, con il campione tedesco che ha mostrato qualche incertezza ma ha comunque evitato la sorpresa.

Nel tabellone di doppio, il brasiliano Fernando Romboli e l’australiano John Patrick Smith hanno avuto la meglio su Ariel Behar e Joran Vliegen con il punteggio di 6-3 6-7 10-5, qualificandosi per il secondo turno. Avanzano anche Constantin Frentzen e Robin Haase, vittoriosi 6-3 1-6 10-3 sugli austriaci David Pichler e Jurji Rodionov.

Il torneo entra ora nel vivo, con Musetti e Zverev pronti a cercare un posto tra i migliori otto del tabellone viennese.