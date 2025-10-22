Lecce, Camarda in dubbio per la sfida con l’Udinese: attaccante influenzato

Problemi dell’ultima ora per ilin vista dell’ottava giornata di Serie A. L’attaccanteè alle prese con un’influenza che lo mette in dubbio per la sfida dicontro l’aldi Udine.

Le condizioni del giovane centravanti verranno valutate nelle prossime ore: qualora dovesse recuperare in tempo, è comunque più probabile che parta dalla panchina e che entri a gara in corso solo se l’allenatore Eusebio Di Francesco lo riterrà necessario.

Camarda, classe 2008, in carriera ha vestito le maglie del Milan, del Milan Futuro, della Primavera e delle giovanili rossonere, prima di approdare in estate al club salentino. In questo campionato ha già collezionato 7 presenze e una rete con la maglia del Lecce.

A livello internazionale, l’attaccante ha disputato 2 gare con l’Italia Under 21 e 10 con l’Under 19, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Il Lecce, che punta come obiettivo stagionale alla salvezza, spera di poter contare anche su di lui per la difficile trasferta in Friuli.