ATP Stoccolma: Berrettini eliminato da Humbert, Sonego vola ai quarti

FRANCESCO LOIACONO – Giornata contrastante per gli italiani nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma.

Nel singolare, Matteo Berrettini è stato eliminato dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6, 6-3, al termine di un match equilibrato nel primo set e più a senso unico nel secondo.

Sorrisi invece per Lorenzo Sonego, che ha superato l’americano Aleksandar Kovacevic per 7-6, 6-1, conquistando così un posto nei quarti di finale.

Negli altri incontri, l’argentino Tomas Martin Etcheverry ha battuto Miomir Kecmanovic 6-4, 4-6, 6-3; il danese Holger Rune ha avuto la meglio su Marton Fucsovics 6-4, 6-4; mentre lo svedese Elias Ymer ha dominato il britannico Jacob Fearnley con un netto 6-2, 6-2.

Nel doppio, vittoria e qualificazione ai quarti per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno ribaltato il match contro Kecmanovic e Alexandre Muller imponendosi 4-6, 6-1, 10-5.

Avanzano anche Alexander Erler e Robert Galloway (6-3, 7-5 contro Oberleitner/Pichler) e i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vincenti 6-7, 7-6, 10-5 su Goransson/Withrow.