Serie A, Lecce-Sassuolo: domani al “Via del Mare” sfida salvezza alle 15

LECCE – Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:00, il Lecce affronterà il Sassuolo allo stadio “Via del Mare” nella settima giornata di andata del campionato di Serie A. Una partita importante per entrambe le squadre, reduci da una vittoria di misura nell’ultimo turno di campionato.

I giallorossi, dopo l’1-0 ottenuto al Tardini contro il Parma, cercano un successo per compiere un passo decisivo verso la salvezza e consolidare il buon momento di forma.

Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti: Gaby Jean e Perez non saranno della partita a causa di infortuni. Il Lecce dovrebbe dunque schierarsi con Ramadani e Berisha sugli esterni, Pierotti in cabina di regia e la coppia Stulic–Sottil in attacco.

Sul fronte opposto, il Sassuolo di Fabio Grosso arriva galvanizzato dal successo per 1-0 contro il Verona al Bentegodi e punta a confermarsi in ottava posizione. Anche gli emiliani devono rinunciare a due pedine importanti: Paz e Pieragnolo, entrambi fermi per problemi muscolari. Sulle corsie laterali agiranno Matic e Koné, con Berardi alle spalle del tandem offensivo Pinamonti–Laurienté.

A dirigere l’incontro sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Nell’ultimo precedente al Via del Mare in Serie A, datato 6 ottobre 2023, la sfida terminò 1-1: vantaggio del Sassuolo con Berardi al 22’, pareggio del Lecce con Krstovic al 48’.

Domani si rinnova dunque una sfida che promette equilibrio, intensità e punti pesantissimi in chiave salvezza.