Serie A: Falcone protagonista, tre clean sheet per il Lecce
FRANCESCO LOIACONO - Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone continua a dimostrarsi una certezza: tre le gare in cui non ha subito gol finora in campionato. Si tratta del pareggio 0-0 contro il Genoa, della vittoria 1-0 sul Parma e del 0-0 contro il Sassuolo.
Falcone guiderà la porta salentina anche contro l’Udinese sabato 25 ottobre alle 15 al “Blu Energy Stadium”. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e con esperienze in diverse squadre tra Serie B e C, rappresenta un punto di forza per il Lecce, che punta quest’anno alla salvezza.