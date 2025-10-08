Babafesta 2025: domani a Bari l’inaugurazione con il sindaco Vito Leccese allo Spazio Murat

BARI - Domani,, alle ore 17.00, allo, il sindaco di Bariinaugurerà ufficialmente la, il festival internazionale dedicato ai libri illustrati per bambine e bambini di tutte le età.

Ideata da Babalibri e SPINE Bookstore con il sostegno del Comune di Bari e di Puglia Culture, la manifestazione trasformerà la città in un grande laboratorio diffuso di creatività, lettura e partecipazione, coinvolgendo spazi simbolo come il Teatro Piccinni, il Museo Archeologico di Santa Scolastica, le biblioteche cittadine, l’Alliance Française e il Punto Luce Save the Children.

La giornata di apertura sarà ricca di incontri, letture e laboratori: autrici e autori internazionali del catalogo Babalibri, tra cui Claire Lebourg, Matthieu Maudet, Michel Van Zeveren e Olivier de Solminihac, animeranno attività dedicate a scuole e famiglie. Alle 15.00, presso la Biblioteca dei ragazzi, si terrà il workshop formativo per adulti “Albi illustrati per la progettualità educativa 0-6”, curato da Barbara Archetti in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari.

Alle 17.00, il sindaco Leccese darà il via alla Babafesta 2025 con il taglio del nastro e una lettura speciale di “Guizzino” di Leo Lionni. Nel pomeriggio, laboratori e attività coinvolgeranno i più piccoli: Michel Van Zeveren proporrà “Anche gli orchi vogliono la buonanotte”, Claire Lebourg guiderà “Il mare in una stanza”, mentre Matthieu Maudet condurrà “Scaccia la noia”. Alle 18.00, si terrà il laboratorio “Un fiore per la Palestina”, dedicato al libro Zeina. La bambina che sapeva ascoltare, a sostegno dei bambini di Gaza.

La manifestazione proseguirà fino a sabato 11 ottobre, con oltre sessanta appuntamenti tra spettacoli, laboratori, mostre e letture, culminando nella chiusura al Teatro Piccinni con lo spettacolo “Duello all’ultima pagina” di Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo, un’esperienza di teatro e lettura ad alta voce.

Informazioni e prenotazioni: babafestabari@gmail.com – prenotazione obbligatoria su Eventbrite.