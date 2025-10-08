Torna in Puglia il “Canyon Balloon Festival – Un soffio di Mediterraneo”

BARI - Dal, laospiterà la terza edizione del, l’evento dedicato al volo in mongolfiera che, quest’anno, toccherà cinque Comuni:. La manifestazione è stata presentata oggi al, presso il Padiglione della Regione Puglia.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, del direttore del Dipartimento Turismo Aldo Patruno, di Ottavia Grassi di A.R.E.T. Pugliapromozione e di Francesco Ruggieri, responsabile di Mongolfiere al Sud Italia.

Quest’anno saranno venti le mongolfiere provenienti da tutta Europa a solcare i cieli pugliesi, regalando spettacoli indimenticabili all’alba e al tramonto tra gravine, masserie, uliveti e scorci mozzafiato. L’evento non si limita al volo: prevede anche esperienze gastronomiche, musica dal vivo, laboratori per tutte le età e cammini alla scoperta del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all’inclusione, grazie anche a voli dedicati a persone con disabilità sensoriale.

Secondo l’assessore Lopane, “il Canyon Balloon Festival si conferma come una delle esperienze più emblematiche della nuova offerta turistica pugliese, capace di unire la leggerezza del volo alla profondità dei paesaggi naturali e culturali della regione”. La tappa di Laterza, con i voli all’alba, rappresenterà il cuore del festival, offrendo la Puglia autentica vista dall’alto.

Francesco Ruggieri ha sottolineato la crescita del festival: “Rispetto allo scorso anno, il numero di mongolfiere è raddoppiato, passando da dieci a venti equipaggi. L’obiettivo è far conoscere le meraviglie della Puglia anche ai piloti internazionali, che diventeranno ambasciatori della regione nel Mediterraneo e oltre”.

Il festival, promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo, con il supporto di A.R.E.T. Pugliapromozione e del Dipartimento Turismo, è organizzato dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia in collaborazione con i Comuni coinvolti.

Per aggiornamenti su programma, tappe e attività, è possibile consultare il sito ufficiale e i canali social del festival: canyonballoonfestival.com