Trinitapoli: quindici nuove fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti
TRINITAPOLI - Questa mattina 8 ottobre 2025, sono state installate 15 fototrappole in diverse aree del territorio comunale, urbane ed extraurbane, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del deposito illecito dei rifiuti.
L’iniziativa rientra in una più ampia attività di controllo e prevenzione ambientale, volta a tutelare il decoro urbano e la salute pubblica.
Le immagini raccolte permetteranno di individuare i responsabili e di applicare le sanzioni previste dal nuovo decreto legge 116/2025 del Codice Ambientale.
Nei casi più gravi, si procederà con denunce penali.
"Un impegno concreto per un territorio più pulito, sicuro e rispettoso dell’ambiente" dichiara l'Assessore all'Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice.
L'impegno ad una azione incisiva e serrata in sinergia con la Polizia Locale.
" Non ci fermeremo" le parole accorate del Sindaco Francesco di Feo e di tutta l'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco Avv. Francesco di Feo
L’Assessore all'Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice