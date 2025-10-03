Bari, aggressione a capotreno sulla Ferrotranviaria: treno bloccato un’ora

BARI - Ancora violenze sulle linee ferroviarie baresi: ieri mattina, intorno alle 7.45, una capotreno donna è stata aggredita su un convoglio della Ferrotranviaria partito da Bari verso Andria. A Bitonto un uomo di origine nordafricana l’ha spintonata facendola cadere a terra durante i controlli sui biglietti.

Il treno è rimasto bloccato per circa un’ora e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza per prestare le cure alla vittima, rimasta ferita.

In una nota, l’episodio è stato denunciato come parte di una serie di aggressioni, soprattutto ai danni delle donne baresi, e si rinnova l’invito alle autorità competenti, Prefetto e Autorità giudiziarie, a garantire la rigorosa applicazione delle norme, con tolleranza zero rispetto a questi atti di violenza. Viene inoltre chiesta l’istituzione di controlli periodici sui treni, in particolare della Ferrotranviaria.