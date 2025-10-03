Bari Cocktail Week 2025: Compagnia dei Caraibi porta i suoi spirit premium e appuntamenti imperdibili

BARI – Dopo il successo della prima edizione, torna la Bari Cocktail Week, la manifestazione dedicata alla mixology d’eccellenza e alla cultura del bere consapevole. La kermesse, in programma dal 7 al 12 ottobre, ospita masterclass immersive, guest shift internazionali e eventi diffusi in città.

Anche quest’anno Compagnia dei Caraibi arricchisce l’evento con una selezione dei suoi spirit ultra-premium. Tra le etichette protagoniste figurano il gin 400 Conigli, il Ginnastic e altri brand del Vecchio Magazzino Doganale, oltre al gin vietnamita Saigon Baigur.

Tra gli appuntamenti principali: mercoledì 8 ottobre il Ginnastic Flair Show con Giorgio Chiarello al Luau Tiki Bar dalle 22 e, nello stesso giorno, la Dragon Night by Saigon Baigur all’Arcimboldo dalle 20 con Antonio Mastropasqua di Sebon / Cala Maka. Venerdì 10 ottobre al ristorante Radicale si terrà la cena con Vecchio Magazzino Doganale: il produttore Ivano Trombino racconterà il mondo del brand e dell’Amaro Jefferson, mentre la drink list proporrà cocktail e prodotti in purezza.

La Bari Cocktail Week conferma così il suo ruolo di polo d’attrazione per gli appassionati di mixology, con esperienze esclusive e incontri con i guru del settore.