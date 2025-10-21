Bari, al Multicinema Galleria arrivano le proiezioni mattutine con “Buongiorno Cinema”

BARI – Da, ilinaugura una nuova iniziativa culturale:, conognitra le 10 e le 11.

L’iniziativa è pensata per studenti, pensionati, lavoratori con orari flessibili e per chiunque desideri vivere il cinema in una dimensione più calma e raccolta, magari accompagnando la visione con un caffè.

La programmazione d’esordio prevede titoli diversi per generi e temi. Tra i primi film in cartellone ci sono After the Hunt di Luca Guadagnino, con Julia Roberts, dramma morale; Tre ciotole di Isabel Coixet, tratto dal romanzo di Michela Murgia; Springsteen: Liberami dal nulla, documentario sulla leggenda del Boss e l’America periferica; Bugonia di Yorgos Lanthimos, satira sull’ecologia e la società iperconnessa; La vita va così di Riccardo Milani, commedia sull’Italia contemporanea; e Per te, racconto intimo su tempo, memoria e affetti familiari.

Le proiezioni mattutine si aggiungono alla programmazione ordinaria del Galleria, attiva tutti i giorni dalle 15.30 fino a sera. Le casse saranno aperte anche al mattino (giovedì e sabato dalle 10 alle 13) oltre al consueto orario pomeridiano (15.30-21.30). Il biglietto costerà 5,50 euro il giovedì e 7,50 euro il sabato, con le consuete riduzioni previste.

Per informazioni: 080.521.45.63.