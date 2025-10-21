Rutigliano, tutto pronto per la sesta edizione del Puglia Wine Festival

RUTIGLIANO – Daltorna nel cuore del centro storico di Rutigliano la sesta edizione del, l’evento che celebra i vini e le tradizioni gastronomiche della regione, accompagnati da musica, laboratori e attività culturali. L’inaugurazione è prevista per

La manifestazione trasformerà le strade e le piazze della città in un palcoscenico di sapori e suoni: i vini pugliesi – dal Primitivo al Negroamaro, dal Nero di Troia ai bianchi e rosati, fino al Vino Novello – saranno protagonisti insieme ai piatti tipici preparati da chef locali. Non mancheranno degustazioni speciali, come le caldarroste cotte al fuoco, laboratori sulla pasta fresca e approfondimenti sulle tradizioni culinarie, tra cui l’arte dei taralli dolci al vino e le orecchiette di Bari Vecchia.

Il festival offrirà anche un ricco programma musicale: venerdì 24 ottobre si esibiranno PepPopolare con pizzica e tarantella e il Mixin’ Time con Max Pesce e Oronzo Giglio di Radio Puglia; sabato 25 ottobre sarà la volta de La Puglia Canta Napoli e dei dj set di Lino Altavilla, Veronica, Benny Bolognino e Daniele Colacicco di Radionorba; domenica 26 chiuderanno Ultima Fermata Broadway e il dj set di Dario Quagliarella e Stefano Alicchio di Radio Selene.

Il festival include anche visite guidate alla Torre Normanna, il Presepe Artistico del maestro Vincenzo Antonelli e mostre come “La Grande Guerra – Fronte e Retrovie” e “Ebrezze Cromatiche”. Per le famiglie e i bambini sono previste attività creative e laboratori a cura delle associazioni Sogni in Legno e Biancofiore, oltre a un mercatino artigianale e degli hobbisti lungo Via Roma e Piazza Umberto I.

Organizzato dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show, il Puglia Wine Festival è patrocinato dal Comune di Rutigliano, dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Bari.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sulle pagine social ufficiali dell’evento.