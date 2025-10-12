Bari, al via i lavori per la Linea Verde del BRT: si parte dal capolinea di via di Maratona

BARI – Partiranno domani, lunedì 13 ottobre, i lavori per la realizzazione della, uno dei progetti più strategici per la mobilità sostenibile della città di Bari. L’intervento, finanziato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del, prevede un investimento complessivo di

Il cantiere aprirà dal capolinea di via di Maratona, un punto nevralgico che interesserà sia la Linea Verde (oggetto di questo primo stralcio), sia la Linea Blu. L’area, oggi utilizzata dal servizio di trasporto pubblico locale (TPL), sarà completamente riqualificata e strutturata per accogliere quattro vetture BRT, due per ciascuna linea.

Sono inoltre previsti due stalli supplementari a sud del capolinea per la sosta temporanea dei mezzi in caso di emergenze o sovrapposizioni nei tempi di fermata, oltre a dodici stalli complessivi, di cui otto dotati di ricarica lenta plug-in, a supporto della transizione verso una mobilità elettrica.

Il progetto include anche la costruzione di un nuovo edificio di servizio per gli autisti Amtab, oltre a un’attenta riorganizzazione degli spazi per garantire sicurezza e fluidità nelle manovre. Il layout del capolinea è stato studiato per ridurre al minimo le interferenze tra i percorsi dei mezzi TPL e BRT e per assicurare la continuità dei percorsi pedonali in tutta l’area.

L’uscita dei bus, sia del BRT che del trasporto pubblico tradizionale, avverrà lungo via di Maratona in direzione sud.

Con l’avvio della Linea Verde, Bari compie un ulteriore passo verso un modello di mobilità sostenibile, efficiente e moderna, capace di migliorare la qualità degli spostamenti urbani e ridurre l’impatto ambientale del traffico.