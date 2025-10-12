Tragedia sfiorata a Presicce-Acquarica: cade il feretro all’uscita del funerale

Nella caduta, la cassa si è aperta, rivelando il corpo della defunta. L’incidente ha scatenato urla, pianti e grande spavento tra i familiari e i presenti, creando una scena di forte tensione.

La situazione è stata prontamente gestita dal personale presente e dai parenti, che sono riusciti a porre rimedio sostituendo la bara con una nuova. Non risultano feriti, ma l’episodio ha lasciato un ricordo traumatico per chi era presente.