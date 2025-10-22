Bari, al via La Casa nel Parco: l’ex Caserma Rossani diventa laboratorio di creatività giovanile

BARI - Ilprende il via ufficialmente a Bari il percorso di partecipazione e innovazione giovanile del progetto, promosso dall’Assessorato alle Culture del Comune di Bari con il sostegno di ANCI. L’iniziativa trasformerà l’ex Caserma Rossani in un, affidando ad organizzazioni giovanili under 35 alcune aree del futuro Polo Biblio-Museale. Il progetto mira a costruire un modello innovativo di gestione condivisa degli spazi pubblici e a promuovere nuove opportunità culturali e relazionali per la città e il territorio.

La giornata inaugurale offre un’anteprima concreta del percorso. Dalle 10 alle 13 sarà possibile partecipare a visite guidate di circa 30 minuti negli spazi dell’immobile, per scoprire in anteprima i luoghi che ospiteranno il progetto. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite (https://bit.ly/visite-casa-nel-parco), fino a esaurimento dei posti.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, è prevista un’attività partecipata aperta alla cittadinanza, condotta da facilitatori, con momenti di conoscenza reciproca tra le organizzazioni presenti, attività ludiche e circle time per condividere esperienze, riflessioni e domande in un clima di dialogo e collaborazione.

Alle 17, nella sala d’ingresso dell’ex Caserma Rossani, prenderà il via ufficialmente l’evento con i saluti istituzionali del sindaco di Bari, Vito Leccese, e dell’assessora alle Culture, Paola Romano. Interverranno anche Luciana Cazzolla, direttrice della Ripartizione Culture; Alessandra Lopez, presidente del Municipio 2; Mauro Bruno e Viviana Matrangola per la Regione Puglia; Marco Ranieri di ARTI Puglia e Vincenzo Bellini di Bass Culture.

A seguire, Lucia Lazzaro, project manager de La Casa nel Parco, presenterà obiettivi, finalità e strumenti del percorso, mentre il pubblico potrà ascoltare testimonianze legate all’Officina degli Esordi e al modello di mentorship dedicato ai giovani under 35 nella futura gestione degli spazi.

La giornata si concluderà con un concerto della giovane musicista pugliese Gaia Rollo, simbolo dello spirito del progetto: valorizzare la creatività come strumento di relazione, inclusione e innovazione culturale.

Con La Casa nel Parco, il Comune di Bari e la Regione Puglia inaugurano un percorso che intreccia rigenerazione urbana, innovazione sociale e protagonismo giovanile, restituendo alla comunità un luogo simbolo della città e trasformandolo in un laboratorio di creatività, collaborazione e futuro condiviso.

Per informazioni e aggiornamenti: casanelparcorossani.it.