Confartigianato Puglia incontra Antonio Decaro: focus su imprese e sviluppo territoriale

BARI - 23 ottobre alle ore 15, nella sede di Confartigianato Bari Bat Brindisi in via De Nicolò 20 (primo piano, Bari),incontrerà, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Puglia.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti territoriali dell’associazione, che presenteranno a Decaro un documento programmatico di 30 pagine contenente le proposte di Confartigianato su temi strategici che collegano economia, società e territorio pugliese. Tra i punti principali: innovazione delle imprese, credito e competitività, internazionalizzazione, istruzione e formazione, lavoro, valorizzazione di donne e migranti, infrastrutture, logistica e trasporti, ambiente ed energia, urbanistica e rigenerazione urbana, turismo, cultura, giovani e anziani.

L’iniziativa rientra nel percorso di ascolto e dialogo promosso da Confartigianato Puglia con istituzioni e candidati alla guida della Regione, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e competitivo del territorio, mettendo al centro le aziende artigiane e l’impresa diffusa.