Confartigianato Puglia incontra Antonio Decaro: focus su imprese e sviluppo territoriale
BARI - 23 ottobre alle ore 15, nella sede di Confartigianato Bari Bat Brindisi in via De Nicolò 20 (primo piano, Bari), Confartigianato Imprese Puglia incontrerà Antonio Decaro, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Puglia.
All’incontro parteciperanno i rappresentanti territoriali dell’associazione, che presenteranno a Decaro un documento programmatico di 30 pagine contenente le proposte di Confartigianato su temi strategici che collegano economia, società e territorio pugliese. Tra i punti principali: innovazione delle imprese, credito e competitività, internazionalizzazione, istruzione e formazione, lavoro, valorizzazione di donne e migranti, infrastrutture, logistica e trasporti, ambiente ed energia, urbanistica e rigenerazione urbana, turismo, cultura, giovani e anziani.
L’iniziativa rientra nel percorso di ascolto e dialogo promosso da Confartigianato Puglia con istituzioni e candidati alla guida della Regione, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e competitivo del territorio, mettendo al centro le aziende artigiane e l’impresa diffusa.