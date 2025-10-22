Orsara di Puglia, il 1° novembre si accendono i Fucacoste e le Cocce Priatorje

ORSARA DI PUGLIA - A(Fg), borgo al confine con l’Irpinia, Halloween non si festeggia. Qui, la notte del 1° novembre è dedicata ai, la tradizione dei. Decine di falò e centinaia di zucche intagliate illuminate da lumini illuminano il paese, guidando simbolicamente le anime dei defunti verso le loro case terrene. La ritualità include anche la preparazione della, il “grano dei morti”, dolce a base di grano cotto, melograno, noci e vincotto, simbolo di rinascita e continuità della vita.

Quest’anno la ricorrenza cade in un lungo ponte che va dal 31 ottobre al 2 novembre. Venerdì 31 ottobre prenderà il via l’anteprima della festa con laboratori di intaglio delle zucche, l’apertura de “Le vie delle zucche d’autunno”, un videomapping sulla facciata dell’Abbazia e la seconda edizione del Ghost Tour, visita guidata notturna alla scoperta dei misteri e delle storie tramandate oralmente.

Il 1° novembre sarà ricco di eventi: visite guidate alle 10 e alle 15.30, laboratori di intaglio delle zucche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la via delle zucche intagliate e spettacoli di street band dalle 10.30. Il momento più atteso è alle 18.30 con l’accensione dei falò in tutto il paese. Dalle piazze partiranno stand di street food, mentre alle 23.30 dalla Chiesa di San Nicola di Bari si terrà la processione della Congrega dei Morti.

Il 2 novembre proseguiranno le celebrazioni con il “Viaggio nella memoria”, visita guidata con figuranti in abiti d’epoca, e la possibilità di visitare i vigneti del vitigno autoctono de “Il Tuccanese”.

Per informazioni su strutture ricettive, ristorazione e prenotazioni delle visite guidate, è possibile consultare il sito Visitor Sarà di Puglia o contattare il numero 353 3998020 o la mail infopointorsaradipuglia@gmail.com.