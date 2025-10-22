Bari, arrestato il responsabile del messaggio intimidatorio vicino alla Questura

BARI - Mistero risolto a Bari. La Polizia di Stato ha arrestato un senzatetto in via Fanelli, ritenuto il responsabile del messaggio intimidatorio rinvenuto nei pressi della Questura. Nei giorni scorsi, vicino al Castello Svevo, erano stati trovati un proiettile e la fotografia di un poliziotto sulla fontana delle Anfore. Il blitz della Polizia e della Scientifica è scattato nel pomeriggio, portando all’identificazione e al fermo dell’uomo.