Bari, arriva il Motorsport senza barriere



BARI - Sabato 25 ottobre, il motorsport senza barriere arriva a Bari. L'Autodromo del Levante sarà teatro di un Corso di Pilotaggio per persone con disabilità che vogliono vivere da protagoniste l'adrenalina della guida sportiva su pista.





Organizzata da ANGLAT, questa giornata che dà una nuova dimensione al concetto di mobilità accessibile si svolgerà tra aula, pista e paddock, con sessioni teoriche e pratiche. Il momento clou per i partecipanti (tutti con disabilità motorie) sarà ovviamente il test di guida con i piloti istruttori. Il corso rappresenta il primo passo per richiedere la licenza ufficiale CH Nazionale ACI Sport - documento che consente di partecipare ai campionati su pista gareggiando con piloti normodotati.





Questa esperienza rappresenta una tappa significativa del percorso di ANGLAT – associazione che dal 1980 si batte per i diritti dei disabili alla guida (dal nuovo prontuario per la guida con disabilità realizzato con il MIT al simulatore di guida che semplifica per quasi 300 mila persone il percorso di richiesta e rinnovo delle patenti speciali).





Qui sotto il programma della giornata:

Ore 9.00: Accoglienza e iscrizioni partecipanti Autodromo del Levante a Binetto

Ore 10.00 - 12.30: Parte teorica in aula

Ore 12.30 - 14.00: Pausa

Ore 14.00 - 17.30: Parte pratica con vetture in pista

Ore 18.00 - Consegna attestati e conclusioni