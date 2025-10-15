A Taranto la mostra 'Humus' del maestro Francesco Geronazzo



TARANTO - Sabato 18 ottobre, alle 11, all'hotel Delfino di Taranto, sarà presentata la mostra con symposium "Humus. La terra ci sfugge di mano", ispirata all'omonimo libro di Gaspard Koenig, che sino al prossimo 25 ottobre proporrà opere di Francesco Geronazzo allestite in un percorso site-specific.





L’evento, organizzato da Alliance Française di Taranto e dall’associazione Clam International e curato da Elisabeth Vermeer, si articolerà in due distinti momenti, uno di mattina e uno di pomeriggio, entrambi ricchi di spunti di condivisione e confronto, dove l’arte diventa veicolo per affrontare temi di attualità.





La giornata sarà aperta da un matinée con symposium caratterizzato da interventi di paesaggisti, agronomi ed esperti di suolo. Dopo i saluti istituzionali di Fulvia Gravame, assessora all’Ambiente del Comune di Taranto, Giuseppe Albenzio e Teresa Bosco, presidente onorario e presidente di Alliance Française Taranto, la paesaggista Elisabeth Vermeer, curatrice del progetto Design for Everyday Life, presenterà la mostra. Previsti inoltre interventi di Vito Crisanti, architetto paesaggista, Valentino Traversa, dottore forestale di Legambiente Taranto e consulente dell’Osservatorio europeo del paesaggio, e Gianni De Vincentis, presidente Wwf Taranto. Subito dopo si terrà un talk arricchito da videoproiezioni del suolo attraverso il paesaggio selvatico dell’Australia Occidentale di Francesco Geronazzo, artista e docente.





Nel pomeriggio, alle 18, la galleria dell’Associazione Clam International (via Pisanelli 9, Taranto) ospiterà il vernissage della mostra “Humus. La terra ci sfugge di mano”. All’evento prenderanno parte Teresa Bosco e Francesca Di Ponzio, presidenti delle due associazioni che organizzano l’esposizione. Per l’occasione l’artista Francesco Geronazzo accompagnerà i visitatori in un percorso tra le sue opere, offrendo spunti e approfondimenti sulla sua visione artistica. A seguire sarà offerto un rinfresco.





La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito sino al 25 ottobre, tutti i giorni dalle 16 alle 19.





INFORMAZIONI:

Hotel Delfino – Viale Virgilio, 66 - Taranto

Infoline: 3281628380

Inizio attività: 11.00