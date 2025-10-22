Bari Brasil Film Fest 2025: Walter Salles apre la settima edizione con Io sono ancora qui

BARI - Sarà Io sono ancora qui (Ainda estou aqui) di, vincitore dell’Oscar come Miglior Film Internazionale 2024, ad aprire la, in programma daltra Bari e Polignano a Mare, sotto la direzione di

Il regista brasiliano ha raccontato di essersi profondamente commosso leggendo Sono ancora qui di Marcelo Rubens Paiva, libro da cui è tratto il film:

«La storia dei desaparecidos veniva raccontata dal punto di vista di chi era rimasto — ha detto Salles —. L’esperienza di Eunice Paiva, madre di cinque figli, è il ritratto di una sopravvivenza e di una nazione ferita».

Proprio Marcelo Rubens Paiva, autore del romanzo e ospite d’onore del festival, sarà presente con le sorelle Vera Silvia, Ana Lucia e Maria Beatriz all’inaugurazione di venerdì 24 ottobre alle 20.30 al Multicinema Galleria di Bari e il giorno successivo a Polignano a Mare, città d’origine della madre Eunice Facciolla Paiva, alla quale il Comune dedicherà una strada.

Nel museo Pino Pascali, sabato 25 ottobre alle 18.30, Paiva presenterà il suo libro nell’ambito di una cerimonia curata dal sindaco Vito Carrieri, con un saluto introduttivo di Rosella Santoro, direttrice del Festival Il Libro Possibile.

Lunedì 27 ottobre, l’autore incontrerà invece gli studenti dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari (aula 12, ore 11.30).

Il programma del festival

Sabato 25 ottobre (ore 10.30) spazio alla musica con Razões Africanas (2024) di Jefferson Mello, documentario che esplora le radici africane del blues, della rumba e del jongo. L’evento, introdotto dal giornalista Livio Costarella, sarà seguito da un aperitivo brasiliano e musica dal vivo a cura dell’associazione Origens di Ana Estrela e del musicista Edinho.

Domenica 26 ottobre (ore 10.30) sarà la volta de Il sentiero azzurro di Gabriel Mascaro, premiato con l’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2025. Ambientato in un futuro distopico, il film racconta la ribellione di un’anziana donna contro un regime che isola gli anziani in colonie lontane. Nel pomeriggio, alle 17, proiezione per bambini del film Rio 2 alla Casa delle Donne del Mediterraneo e, in serata (19.30), concerto di Francesca Leone al Duke Jazz Club con il disco Aquele Abraço.

La chiusura, lunedì 27 ottobre alle 20.30, è affidata a Aumenta que é rock’n roll (2024) di Thomás Portella, introdotto dal docente Pierpaolo Martino. Ambientato nel 1982, racconta la nascita di una radio libera femminile e il desiderio di riscatto di una generazione uscita dalla dittatura.

Biglietti e informazioni

Multicinema Galleria: 10 euro (24 ottobre), 15 euro (25 e 26 ottobre), 7 euro (27 ottobre).

Abbonamento 4 proiezioni: 30 euro.

Concerto Duke Jazz Club: 15 euro (26 ottobre).



