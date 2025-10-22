La regolamentazione delle scommesse sportive in Italia: cosa dovrebbe sapere ogni scommettitore



I vantaggi di giocare su un sito legale sono molti, a partire dalla sicurezza dei dati personali e finanziari. In un mondo in cui la privacy viene presa d’assalto dai cookies, siti di malintenzionati rubano le vostre informazioni e le sfruttano a loro vantaggio andando a compiere veri e propri furti di identità. Non sono rari i casi in cui si sono verificate frodi di questo tipo.



Al tempo stesso però, esiste la possibilità che i siti non vigilati dall’ex AAMS si rifiutino di pagare per qualsiasi motivo.



In questi casi ci sono davvero poche misure che possono essere prese dal giocatore. Questi book truffaldini sono protetti dal loro regolamento interno e giudicati sulla base di leggi di microstati come Curacao o le Antille.



Iniziare un’azione legale contro di loro sarebbe dispendioso, oltre che con ogni probabilità controproducente.



Gioco responsabile: strumenti e tutele



Uno dei pregi maggiori che caratterizza i siti del circuito ADM (ex AAMS) è quello legato alle diverse funzioni per tutelare la salute degli utenti e incentivare il gioco responsabile.



I siti di scommesse sono obbligati a fornire ai giocatori degli strumenti, come un tetto al deposito massimo mensile o settimanale, che permettano di preservare per quanto possibile le finanze dei giocatori.



Quasi tutti i book mettono a disposizione dei test di autovalutazione con cui capire se il vostro rapporto con il gioco possa costituire un problema, oltre che i contatti di organizzazioni no profit che aiutano anonimamente i malati affetti da ludopatia.



La misura più drastica però, consiste nell’applicazione dell’autoesclusione. I giocatori possono attivarla parlando con il centro assistenza – anche via chat – del sito in cui stanno giocando e una volta operativa bloccherà l’accesso al sito in questione per un tempo che parte dai 3 mesi e può durare anche per sempre. Vi è anche la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i siti ADM, per i casi più gravi.



Bisogna Dichiarare le Vincite delle Scommesse?



Se giocate su siti di gioco autorizzati da ADM non avete bisogno di dichiarare le vincite derivanti dalle scommesse sportive o dal casinò. Infatti i portali autorizzati svolgono anche la funzione di sostituto d’imposta.



Quando vincete del denaro loro tengono una parte che verseranno al posto vostro quando verrà il momento di effettuare la dichiarazione dei redditi. Dimenticate quindi lunghe attese dal commercialista o problemi di natura fiscale: giocare sui siti legali conviene davvero in tutto e per tutto.



Ogni buon scommettitore che si cimenti nel betting su piattaforme italiane dovrebbe conoscere bene il mondo con cui ha a che fare. L’Italia, non solo in questo campo è una vera e propria giungla di burocrazia nella quale non è facile districarsi.Spesso le misure e le norme non vengono applicate, ma è sempre meglio comportarsi seguendo le regole per non incorrere in brutte sorprese.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’ente incaricato di valutare, approvare, rimuovere e sospendere le licenze di gioco a distanza per il mercato italiano.Vengono effettuati audit ed ispezioni ricorrenti sulle piattaforme che già detengono la concessione, così come per chi vuole entrare per la prima volta a spartirsi quello che – parlano i dati – è il bottino più ricco di Europa per quanto riguarda questo settore.ADM impone ai siti di scommesse requisiti e funzioni stringenti per operare nel BelPaese. Oltre a un processo rigoroso e standardizzato KYC, le piattaforme devono seguire uno scrupoloso processo anche per quanto riguarda le politiche antiriciclaggio.L’aspetto positivo di tutto ciò è che per i giocatori, oltre al processo di registrazione che ormai sempre più piattaforme permettono di saltare utilizzando le credenziali SPID, non ci sono obblighi o azioni particolari da compiere a patto che si giochi su un sito legale.Un portale di gioco autorizzato come Leovegas login nel piè di pagina avrà sempre il widget di ADM e il numero di licenza, la cui validità può essere verificata sul sito di ADM ricercando il nome dell’operatore.