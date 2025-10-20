Bari calcio al centro della polemica elettorale: Lobuono attacca Decaro

CASSANO DELLE MURGE – Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra in Puglia, ha criticato Antonio Decaro a margine di un evento elettorale, puntando il dito contro la gestione del

“Mi dispiace che le strategie e le scelte politiche del passato abbiano portato il Bari a essere gestito da un presidente che ha già una squadra in Serie A, e per di più una squadra importante come il Napoli”, ha dichiarato Lobuono.

Secondo il candidato, la crescita del club biancorosso è oggi bloccata da un vincolo di proprietà che limita le ambizioni del Bari di tornare in Serie A. “È una condizione ingiusta e miope che penalizza tutta la tifoseria barese. Il Bari deve tornare a essere protagonista, non una filiale di altri club”, ha aggiunto.

Lobuono ha sottolineato l’importanza di una vision sportiva autonoma, basata su investimenti locali e meritocrazia, invitando a considerare lo sport come motore identitario e sociale della Puglia, e non come “una piccola azienda subordinata”.

Infine, il candidato ha richiamato l’attenzione su altre realtà sportive pugliesi di rilievo, come il Lecce, sottolineando la necessità di valorizzare lo sport come strumento di formazione dei giovani e di rafforzamento dell’identità territoriale.