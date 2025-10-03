Monopoli-Conversano, scontro da milioni di euro: Pagani si schianta contro una Kangoo

MONOPOLI – Nessun ferito ma un botto da record ieri pomeriggio sulla provinciale Monopoli-Conversano. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ha probabilmente favorito l’incidente in cui una Pagani, supercar tra le più costose al mondo, si è schiantata contro una Renault Kangoo. Alcuni modelli di Pagani possono superare i dieci milioni di euro, rendendo lo scontro un evento straordinario anche dal punto di vista economico.La Pagani faceva parte di una carovana di supercar che in mattinata aveva fatto tappa a Polignano a Mare. Non si trattava di un raduno ufficiale ma di un evento privato ed esclusivo, con quartier generale a Borgo Egnazia. Per uno dei partecipanti, però, l’esperienza si è conclusa con un incidente significativo.Il proprietario della Pagani, come da prassi per eventi di questo tipo, è rimasto anonimo. La vettura è stata immediatamente coperta e vigilata da alcuni bodyguard dopo lo scontro. Tra le auto presenti nella carovana figurava anche una Pagani Zonda appartenuta al sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, acquistata originariamente a poco più di un milione e mezzo di euro e successivamente rivenduta a circa 10 milioni di euro.Nonostante l’elevato valore delle vetture coinvolte, per fortuna nessuno ha riportato ferite. Resta solo il danno materiale e lo stupore per un incidente che ha unito la provincia di Bari e il mondo delle supercar in un curioso episodio di cronaca.