Bari, compleanno ‘verde’ di Simona: una festa per prendersi cura del Parco Green Mission

BARIDomenica 26 ottobre alle ore 10:00 il, nel quartiere Santa Rita di Ceglie del Campo, ospiterà un compleanno speciale: quello di, giovane cittadina di Bari, che ha deciso di celebrare la propria ricorrenza dedicandosi alla

Insieme ad amici, parenti e volontari, Simona si prenderà cura del parco, contribuendo a pulirlo e valorizzarlo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Retake, trasforma una celebrazione personale in un gesto di cittadinanza attiva, un esempio di impegno civico e responsabilità condivisa.

Guanti e sacchetti saranno forniti sul posto dagli organizzatori. La partecipazione è libera e aperta a tutti, previa registrazione sull’App di Retake: https://bit.ly/3WbiwYY.

“L’idea di Simona rappresenta in pieno lo spirito di Retake: trasformare ogni occasione, anche la più personale, in un atto di cura e condivisione. È un gesto che racconta la bellezza della partecipazione e apre un orizzonte nuovo per migliaia di cittadini pronti a mettersi in gioco per la propria città”, dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake.

Simona aggiunge: “Volevo che il mio compleanno fosse diverso: un momento per ringraziare il mio quartiere, i miei amici e la mia città. Pulire insieme il Parco Green Mission è il modo più bello per dire grazie e per ricordare che la cura è una festa, se la si vive insieme”.

La giornata sarà un’occasione di incontro, amicizia e responsabilità condivisa, dimostrando come la cura dei luoghi pubblici possa trasformarsi in un autentico atto d’amore verso la città.

Per informazioni: bari@retake.org