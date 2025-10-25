In Puglia si gira “Eien”, il film che celebra il mare e la spiritualità della regione

Sono iniziate le riprese di, il nuovo lungometraggio della regista, ambientato tra le suggestive location di. Il film, realizzato con una tecnica mista di, è prodotto dain associazione cone la società marocchina, con il supporto del, dell’di Apulia Film Commission e della. Il progetto è inoltre patrocinato dae dalla

Il film nasce da un’idea del produttore Corrado Azzollini, presidente Italia di Confartigianato Cinema e Audiovisivo, e racconta la storia di Vito Fortunato, interpretato da Roberto De Francesco, docente universitario di letteratura giapponese e scrittore di successo in crisi esistenziale, che cerca risposte e rinascita nel mare. Al suo fianco, la tartaruga marina Eien diventa simbolo di memoria e continuità.

Accanto a Vito, Mara (Donatella Finocchiaro) e Antonio (Marcello Fonte) guideranno il protagonista nel suo percorso interiore. Il cast include anche attori pugliesi come Dante Marmone, nel ruolo di un anziano pescatore misterioso, Tiziana Schiavarelli e Umberto Sardella.

Le riprese valorizzano i porti e il centro storico di Molfetta, intrecciando natura, mito e introspezione.

La regista Serena Porta dichiara: “Con questo film ho voluto raccontare un viaggio intimo di riconciliazione con sé stessi e con il mondo, un percorso che unisce realtà e immaginazione anche attraverso l’uso della tecnica mista. Eien esplora il rapporto profondo tra l’essere umano e la natura, il tempo, la memoria e l’interiorità”.

Il produttore Corrado Azzollini aggiunge: “Un progetto originale e innovativo, frutto di un intenso lavoro creativo e produttivo. Eien si rivolge a un vasto pubblico, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio sociale, etico e di sostenibilità ambientale di grande attualità e rilevanza”.