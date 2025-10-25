In Puglia si gira “Eien”, il film che celebra il mare e la spiritualità della regione
BARI – Sono iniziate le riprese di “Eien”, il nuovo lungometraggio della regista Serena Porta, ambientato tra le suggestive location di Molfetta e Cagnano Varano. Il film, realizzato con una tecnica mista di animazione e live action, è prodotto da Draka Production in associazione con Pharos Film, L’Age D’Or, Prism Consulting e la società marocchina Sigma, con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e della Regione Puglia. Il progetto è inoltre patrocinato da WWF Italia e dalla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto.
Il film nasce da un’idea del produttore Corrado Azzollini, presidente Italia di Confartigianato Cinema e Audiovisivo, e racconta la storia di Vito Fortunato, interpretato da Roberto De Francesco, docente universitario di letteratura giapponese e scrittore di successo in crisi esistenziale, che cerca risposte e rinascita nel mare. Al suo fianco, la tartaruga marina Eien diventa simbolo di memoria e continuità.
Accanto a Vito, Mara (Donatella Finocchiaro) e Antonio (Marcello Fonte) guideranno il protagonista nel suo percorso interiore. Il cast include anche attori pugliesi come Dante Marmone, nel ruolo di un anziano pescatore misterioso, Tiziana Schiavarelli e Umberto Sardella.
Le riprese valorizzano i porti e il centro storico di Molfetta, intrecciando natura, mito e introspezione.
La regista Serena Porta dichiara: “Con questo film ho voluto raccontare un viaggio intimo di riconciliazione con sé stessi e con il mondo, un percorso che unisce realtà e immaginazione anche attraverso l’uso della tecnica mista. Eien esplora il rapporto profondo tra l’essere umano e la natura, il tempo, la memoria e l’interiorità”.
Il produttore Corrado Azzollini aggiunge: “Un progetto originale e innovativo, frutto di un intenso lavoro creativo e produttivo. Eien si rivolge a un vasto pubblico, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio sociale, etico e di sostenibilità ambientale di grande attualità e rilevanza”.