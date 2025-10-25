Carpino, operaio precipita dal ponteggio: ricoverato in gravi condizioni

CARPINO – Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Carpino. Un operaio edile di 58 anni ha perso l’equilibrio mentre lavorava all’allestimento del ponteggio di una palazzina, precipitando da diversi metri di altezza.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

