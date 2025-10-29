Dal 25 ottobre al 2 novembre 'Il Parco delle Zucche' porta la magia dell’autunno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli



Installazioni artistiche, spettacoli, laboratori, street food, luna park, stage di danza country e l’OktoberFest Pugliese trasformeranno il parco in un vero e proprio villaggio incantato per grandi e piccini





GALLIPOLI (LE) - L’autunno a Gallipoli quest’anno profuma di magia, colori e divertimento grazie alla seconda edizione de "Il Parco delle Zucche – Festa D’Autunno" al Raffo Parco Gondar organizzata da Habituè e Parco Gondar. Le date da segnare in agenda sono 25 e 26 ottobre, 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre: la cittadella eventi più grande del sud Italia si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato, dove grandi e piccoli potranno vivere esperienze uniche tra spettacoli, giochi, installazioni artistiche, musica e buon cibo.





Quest’anno il programma si arricchisce di nuove esperienze che trasformeranno il parco in un vero e proprio mondo incantato. I visitatori potranno lasciarsi coinvolgere da musica dal vivo, street food, luna park, laboratori artistici e un suggestivo mercatino artigianale, immersi tra scenografie e installazioni che celebrano i colori e l’atmosfera dell’autunno.





I bambini saranno i veri protagonisti: ad attenderli il mini mondo, i laboratori creativi di intaglio e colore zucche e ceramica fredda e la fattoria di Mr John, un luogo perfetto per scoprire gli animali e la vita rurale e numerose installazioni immersive che renderanno ogni passo un’esperienza unica.





Tra le novità di quest’anno spiccano il suggestivo labirinto del mandriano, l’area Western.





Il Parco delle Zucche al Raffo Parco Gondar di Gallipoli si prepara poi ad accogliere la I edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una festa d’autunno unica che unisce tradizione bavarese, sapori locali, musica e divertimento.





L’appuntamento è fissato per il 25-26 ottobre, 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2025, sei giornate all’insegna della convivialità, con oltre trenta truck di street food e più di trenta birrifici tradizionali, concerti, spettacoli itineranti, mercatini, giostre e attrazioni per tutte le età.





Il percorso gastronomico offrirà una ricca selezione di sapori. Dalla pizza dell’Ape Pizza Street Food e le carni alla brace di Boccadamo, fino alla cucina tipica romana dei Butteri dell’Agro Pontino, ogni proposta sarà un viaggio tra le tradizioni italiane. Per i più golosi non mancheranno le dolcezze di Caramellandia, i waffles e le ciambelle di Habitué Sweets on the Road, lo zucchero filato di Nuvole di Zucchero, le mele caramellate de La Mela Incantata, le crepes de La Nuova Lizza e il marzapane de La Casa di Marzapane. Spazio anche ai sapori stagionali con le castagne de Il Caldorrostaio, le pannocchie di mais di Pannocchia Street e la porchetta artigianale di Pierri Eventi, oltre a granite siciliane, popcorn e dolci ungheresi.





La tradizione salentina sarà ben rappresentata da La Puteca e da Salento, Cucina e Tradizione con le tipiche pucce, mentre chi preferisce gusti internazionali potrà scegliere i pulled pork bun di Franky’s Smoke, gli American burgers di Fuori Posto on the Road, l’hamburgheria di Spino’s con proposte anche vegetariane, lo street food giapponese di Umami e le specialità di pesce di Orlando Food. Infine, l’anima bavarese dell’evento sarà esaltata da Wurst & Brezn con i tradizionali wurstel e pretzel.





Accanto al cibo e alle birre artigianali, due contest speciali arricchiranno il programma: Beer Heroes, la competizione goliardica dedicata ai veri campioni della birra, e Hot Dog Heroes, una sfida divertente e gustosa dedicata agli amanti del celebre panino, in collaborazione con Scarlino Würstel.





Il palinsesto musicale sarà animato da una ricca proposta di concerti e spettacoli itineranti. Per i live serali, protagonisti del palco saranno gli Heart ’n’ Roll (25 ottobre), gli Irish Coffee (26 ottobre), i White Horse (30 ottobre), il primo concerto live della riformata band salentina dei Toromeccanica (31 ottobre), i Why Not (1 novembre) e i Crickets (2 novembre), mentre tra il pubblico e le varie ambientazioni si alterneranno la Beedixie Band, la Gambling Band, La Balada de las Calaveras, la Misto Band, la suggestiva Parata dei Vivi, la Stella Serenade Band, Zimba Ca Te Passa, per garantire atmosfere coinvolgenti e ritmi travolgenti per tutte le serate.





A completare il calendario, spettacoli per tutta la famiglia: dal ballo agli artisti di strada, in grado di divertire grandi e piccoli.





Il 25 e 26 ottobre, inoltre, il Parco delle Zucche ospiterà la prima edizione dell’Apulia Country Festival: due giorni nel cuore della musica e della danza country con due giorni di workshop, dj set e stage coinvolgenti. Tra balli scatenati, artisti internazionali e un’atmosfera unica all’interno del magico Parco delle Zucche, un’esperienza indimenticabile fatta di ritmo, energia e divertimento per tutti! 2 giorni di pura energia con Igor Pasin, Teo Lattanzio, Aurora Profumo, Dj Proff, Ernest, Guri.





Non mancheranno le emozioni del luna park, con attrazioni iconiche come la ruota panoramica, il carosello, i tappeti elastici, il trenino lillipuziano, le altalene, il toro meccanico, la casa degli specchi e molte altre. Per i più competitivi, spazio a tiro a segno e alla sfida del toro prova di forza.





Grande attesa anche per il contest della zucca più grande, una sfida all’insegna della creatività e della tradizione, con in palio un premio di 500 euro.





"Il Parco delle Zucche" è molto più di un evento: è un’occasione per ritrovarsi, sorridere, condividere e lasciarsi trasportare da un’atmosfera calda e accogliente. È un appuntamento che unisce bambini, famiglie, ragazzi e turisti in un’unica grande festa, capace di trasformare l’autunno salentino in un momento da ricordare. Con “Il Parco delle Zucche”, il Raffo Parco Gondar conferma ancora una volta la sua vocazione di cittadella dell’arte, della musica e dello spettacolo, punto di riferimento per eventi che uniscono cultura, divertimento e socialità.





INFORMAZIONI:

Il Parco Delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Date: 25, 26, 30, 31 Ottobre · 1, 2 Novembre

Orari:

25-26 Ottobre · dalle 10:00

30-31 Ottobre · dalle 14:00

1-2 Novembre · dalle 10:00

Biglietti per gruppi e abbonamenti per laboratori e stage di ballo disponibili su Vivaticket:

Per richieste di informazioni:

cell: 3278215783

social: