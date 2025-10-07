Bari: grande successo per il workshop “Donne e Mobilità Sostenibile” al Politecnico

Valorizzare il contributo delle donne nella costruzione di un sistema di mobilità più equo, efficiente e sostenibile, promuovendo al tempo stesso l’avvicinamento delle nuove generazioni – e in particolare delle ragazze – alle discipline STEM. Questo il cuore del workshop “Donne e Mobilità Sostenibile: parità, innovazione e opportunità”, che si è svolto con grande successo lunedì 6 ottobre presso l’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari, registrando oltre 350 partecipanti, provenienti in larga parte dagli istituti scolastici superiori di Bari e provincia.L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto CO-SMART (Communicating Sustainability: innovations in Material Recycling and new production Technologies for the automotive sector), rientra nelle attività del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (CN MOST) ed è finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) attraverso il PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4.Particolarmente significativa la presenza degli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano, dell’ITT Vivante di Bari, IISS Gorjux-Tridente-Vivante di Bari, IISS Federico II di Svevia di Altamura, ITT Elena di Savoia di Bari, Galileo Galilei di Bitonto e ITS Lenoci-Euclide di Bari che hanno animato con interesse e partecipazione le diverse sessioni del workshop.Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, Prof. Ing. Umberto Fratino, dell’Assessora regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Debora Ciliento, e del Presidente del Comitato di Coordinamento degli Spoke del CN MOST, Prof. Ing. Michele Ottomanelli, il workshop ha offerto una panoramica ricca e articolata sui temi della mobilità sostenibile e dell’inclusione di genere.Tra gli interventi più apprezzati, quelli dell’Ing. Carmela Iadaresta, che ha approfondito le strategie regionali per il trasporto pubblico intelligente, e dell’Ing. Irene Di Tria, che ha illustrato gli investimenti infrastrutturali legati alla programmazione 2021–2027 e al PNRR. La Dott.ssa Antonella Comes, CEO di Pikyrent, ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale nel campo del car sharing, mentre la Prof.ssa Nadia Giuffrida ha presentato l’offerta formativa del Politecnico in Ingegneria della Mobilità Sostenibile.Nella seconda parte della mattinata, spazio alle ricerche innovative sviluppate nell’ambito del progetto CO-SMART. La Prof.ssa Maurizia Seggiani dell’Università di Pisa ha illustrato le nuove tecnologie per il riciclo dei materiali nel settore automotive; la Prof.ssa Maria Michela Dell’Anna, la dottoranda Alessia Iennaco, la Dott.ssa Ester D’Accardi, la dottoranda Francesca Derobertis e l’assegnista di ricerca Maria Stella Leone hanno presentato una serie di studi sperimentali, dai biocarburanti ottenuti da oli esausti alla produzione di schiume poliuretaniche e combustibili innovativi da rifiuti elettronici e filtri di sigaretta.Il workshop, coordinato dalla Prof.ssa Maria Michela Dell’Anna, dalla Dott.ssa Ester D’Accardi e dalla Dott.ssa Angela Cusanno, ha rappresentato un momento di confronto concreto e coinvolgente tra mondo accademico, istituzioni, imprese e scuole, dimostrando che la mobilità sostenibile del futuro non può prescindere dalla piena partecipazione delle donne e dalla valorizzazione del loro talento.