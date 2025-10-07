Grottaglie, recuperati e smaltiti 100 kg di rifiuti contenenti amianto

GROTTAGLIE - Nel corso del mese di settembre, a, sono stati recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente, abbandonati abusivamente lungo la

Le aree interessate sono state sottoposte a bonifica, mentre le operazioni proseguono in altre zone cittadine per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

L’assessore all’Ambiente, Maurizio Stefani, lancia un appello ai cittadini: “È fondamentale adottare comportamenti responsabili per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. L'amianto è un materiale pericoloso che può causare gravi problemi di salute se non gestito correttamente. Invitiamo tutti a non abbandonare rifiuti contenenti amianto nelle periferie o in aree pubbliche, a rispettare le regole di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, e a contattare le autorità competenti o i servizi di raccolta per informazioni su come smaltire correttamente l’amianto. La collaborazione di tutti è essenziale per mantenere la città pulita e sicura, un vero investimento per il futuro del nostro pianeta”.