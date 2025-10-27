Bari, il PD presenta la lista dei candidati per la circoscrizione Terra di Bari

BARI - Lapresenterà ufficialmente la propria lista di candidati alle, a sostegno dicome presidente della Regione Puglia.

L’evento si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 10.30, presso la sede della Federazione PD in Via Re David 15 a Bari, alla presenza di Antonio Decaro, Pino Giulitto e dei candidati della lista.

La lista include sedici candidati – otto donne e otto uomini – tra amministratori, professionisti e rappresentanti della società civile, uniti dall’obiettivo di continuare il percorso di crescita e sviluppo della Puglia.

Interverranno, oltre a Decaro, Pino Giulitto, segretario provinciale del PD Terra di Bari, che ha dichiarato: «È una lista che unisce rinnovamento e esperienza e testimonia la forza di una comunità politica radicata nei territori e capace di guardare al futuro. Con Antonio Decaro vogliamo continuare a costruire una Puglia moderna, giusta e solidale».

L’iniziativa sarà aperta alla stampa e ai cittadini.