BNL per Telethon all’Opera 2025: undicesima edizione al Teatro Petruzzelli

BARI - Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 20:00, al, si terrà lanell’ambito dell’undicesima edizione di BNL per Telethon all’Opera.

La serata ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Telethon, destinati alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche.

Per partecipare e contribuire è necessario effettuare un versamento alla Fondazione Telethon corrispondente al costo del posto scelto a teatro. La ricevuta di donazione servirà per richiedere i biglietti presso le Agenzie BNL e consente di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.

Per i clienti BNL è disponibile il file allegato “bonifico persone fisiche” da compilare e consegnare in agenzia. I clienti di altre banche possono effettuare il versamento utilizzando l’IBAN della Fondazione Telethon: IT82J0100503215000000009500.

Il teatro aprirà alle ore 19:00 per consentire il controllo dei biglietti e l’accesso ai posti.

La Fondazione Telethon ringrazia per il sostegno: ogni donazione contribuisce direttamente alla ricerca scientifica.