Incidente a Taranto tra scooter e monopattino: due feriti

TARANTO - Lunedì 27 ottobre, in, unoè rimasto coinvolto in un incidente con unsul quale viaggiavano due cittadini stranieri.

L’impatto, avvenuto intorno alle 20:30, ha causato la caduta dei due uomini, che hanno riportato diverse contusioni. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e, dopo le prime cure, hanno trasportato entrambi al Santissima Annunziata per ulteriori accertamenti medici.

Gli agenti della Polizia Locale – Sezione Infortunistica Stradale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.