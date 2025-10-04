Bari, il presidente della Puglia Michele Emiliano accoglie il presidente della Lituania Gitanas Nausėda

BARI - Il presidente della Regione Pugliaha ricevuto il presidente dellae la consorte, signora, in visita nella, nele in altri luoghi simbolo della regione. Ad accogliere la delegazione lituana, oltre a Emiliano, anche il sindaco di Bari, il prefetto, l’arcivescovo della diocesi di Bari-Bitontoe il rettore della Basilica, padre

La visita ha incluso un omaggio a San Nicola, patrono di Bari e simbolo di dialogo tra Oriente e Occidente. Successivamente, presso la sala Bona Sforza del Castello Svevo, Emiliano, affiancato dall’assessora regionale Serena Triggiani, ha rivolto un discorso di benvenuto alla delegazione lituana.

Nel suo intervento, Emiliano ha ricordato il legame storico e culturale tra Italia e Lituania, evocando la figura di Bona Sforza, Duchessa di Bari e Regina di Polonia, sottolineando il suo ruolo nel promuovere riforme, sostenere le arti e favorire relazioni tra il Sud Italia e l’Europa centro-orientale.

Il presidente pugliese ha inoltre evidenziato l’importanza simbolica della Basilica di San Nicola come ponte spirituale e culturale tra i popoli, sottolineando il valore della memoria storica condivisa e la volontà di rafforzare scambi culturali, economici e istituzionali tra Puglia e Lituania.

La visita si è conclusa con lo scambio di doni, Emiliano ha offerto al presidente Nausėda una luminaria raffigurante un rosone, e la firma dell’albo d’onore della Regione Puglia.