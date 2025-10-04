Prima vittoria del Bari in Serie B: battuto il Padova 2-1 al “San Nicola”

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista la sua prima vittoria in questo campionato di Serie B, imponendosi 2-1 contro il Padova nella settima giornata di andata, davanti al pubblico del “San Nicola”.La partita inizia con un ritmo elevato: già al 3’ Lasagna va vicino al gol per i veneti, ma la rete non si concretizza. Risponde subito il Bari con Verreth al 5’ e Antonucci all’11’, entrambi vicini a sbloccare il punteggio. Al 12’ è Meroni dei pugliesi a provarci di testa senza successo, mentre al 20’ Sgarbi sfiora la rete per il Padova. Al 36’ Barreca calcia di destro, ma la porta resta inviolata.Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Padova: al 4’ Bortolussi porta i veneti in vantaggio con un preciso tocco di destro. Il Bari non si abbatte e al 26’ trova il pareggio grazie a Moncini, che realizza su rigore concesso per un fallo di Capelli. La situazione si complica per il Padova, che resta in dieci uomini per l’espulsione dello stesso Capelli per doppia ammonizione.A pochi minuti dal termine, al 39’, il Bari completa la rimonta con Cerri, che di testa trasforma in gol un calcio d’angolo battuto da Dorval, regalando ai biancorossi la prima gioia stagionale.Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Bari sarà impegnato nell’ottava giornata di andata contro la Reggiana. Il match si giocherà sabato 18 ottobre alle 15 al “Mapei Stadium”.