Scanzano Jonico, tragico incidente sulla strada statale 598

SCANZANO JONICO - Quattro persone dihanno perso la vita nel pomeriggio in un grave incidente avvenuto sulla, nel territorio di, in provincia di Matera.

Lo scontro ha coinvolto una Renault Scenic a 7 posti di colore grigio, sulla quale viaggiavano dieci persone, e un camion. A seguito dell’impatto, quattro occupanti dell’auto sono deceduti sul posto. Gli altri sei passeggeri, tutti feriti, sono stati trasportati d’urgenza in gravi condizioni presso vari ospedali della regione, con l’ausilio dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione delle persone dai veicoli e la rimozione dei mezzi coinvolti.