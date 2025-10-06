Bari, il sindaco Leccese e la commissione Cultura consegnano un riconoscimento ai rettori uscenti di Uniba e Poliba

BARI – Questa mattina, su iniziativa della commissione consiliare Cultura, Politiche educative e giovanili, Scuola e Università, presieduta da Francesca Bottalico, il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento a Stefano Bronzini e Francesco Cupertino, rettori uscenti dell’Università degli Studi Aldo Moro e del Politecnico di Bari, per ringraziarli dell’impegno profuso durante il loro mandato.

“Questo riconoscimento è un segno di gratitudine verso due personalità che hanno guidato con passione e competenza le nostre università – ha dichiarato Leccese –. Hanno rafforzato il legame con la comunità cittadina, rendendo Bari più dinamica e attrattiva”.

Francesca Bottalico ha sottolineato l’importanza delle iniziative avviate negli ultimi anni, tra cui gli sportelli antiviolenza, i corridoi universitari per giovani palestinesi e migranti e l’apertura delle università a eventi culturali e sociali.

I rettori Bronzini e Cupertino hanno espresso la loro gratitudine, evidenziando come la collaborazione con il Comune abbia rafforzato la visione dell’università come bene comune e spazio di crescita per la città. “Gli studenti restano il vero fulcro dell’università e del futuro – ha detto Bronzini –. Questo riconoscimento è dedicato a tutta la comunità accademica”.

Cupertino ha aggiunto: “Le università sono interlocutori fondamentali per accompagnare la città nei processi di trasformazione. La nostra missione rimangono gli studenti e la costruzione di un futuro attrattivo e sostenibile per i giovani”.