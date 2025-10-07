Bari, intervento “off-limits” al Mater Dei Hospital: rimosso tumore raro alla clavicola e ricostruita l’articolazione in titanio

BARI – Un delicatissimo intervento chirurgico, definito “off-limits” per la sua complessità, è stato eseguito con successo presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del, diretta dal

La protagonista è una giovane paziente, già valutata in altre strutture extraregionali, giunta nel capoluogo pugliese a causa di un voluminoso tumore maligno della clavicola destra che, oltre a provocare una grave deformazione estetica, le aveva ormai impedito la mobilità del braccio destro.

Dopo un’attenta valutazione anatomica e funzionale, la donna è stata sottoposta a un intervento complesso eseguito da un team multidisciplinare composto dal Dott. Rocco Leggieri e dal Dott. Silvio Orlando (Chirurgia Toracica), dal Dott. Donato Serena, Direttore di Chirurgia Vascolare, e dal Dott. Mario Tedesco, Direttore di Anestesia e Rianimazione.

Nella prima fase dell’intervento i chirurghi hanno asportato completamente il tumore della clavicola, che risultava strettamente adeso ai vasi succlavi, strutture vitali di primaria importanza. Successivamente, è stata impiantata una protesi articolabile in titanio (Stratos System – MedXpert®) tra la clavicola destra e la seconda costa sinistra, permettendo di ripristinare la stabilità e la funzionalità dell’articolazione.

L’operazione è perfettamente riuscita: la paziente ha recuperato una buona mobilità dell’arto superiore destro già dopo 36 ore, con un miglioramento rapido e costante.

“È fondamentale la stretta collaborazione tra specialisti – spiega il Dott. Leggieri – soprattutto quando si affrontano interventi che presentano rischi elevati e un’unica possibilità di successo. Solo così possiamo eseguire in sicurezza procedure di alta complessità, dette ‘off-limits’, ottenendo risultati sempre più confortanti per i nostri pazienti.”

Il Direttore della Chirurgia Toracica ha inoltre sottolineato l’importanza di conciliare radicalità oncologica e salvaguardia delle strutture vitali, oltre alla ricostruzione funzionale: