Operazione dei Carabinieri ad Andria: sei misure cautelari emesse dal GIP di Trani
ANDRIA – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di sei persone, eseguita questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani.
All’operazione, condotta nella città di Andria, hanno preso parte circa 50 militari dell’Arma, supportati dal 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo Cinofili di Modugno.
L’attività rappresenta l’esito di un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e avviata nel gennaio 2025, che ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Andria con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia locale.
Ulteriori dettagli sull’operazione – che costituisce il culmine di mesi di accertamenti investigativi – saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:00 di oggi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.