Bari, investita sulle strisce pedonali: caccia all’auto pirata in viale Unità d’Italia

BARI – Un altro episodio di pirateria stradale scuote Bari: ieri sera, un pedone è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in viale Unità d’Italia. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’auto coinvolta è fuggita immediatamente, senza prestare soccorso alla vittima.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente la Polizia Locale, che ha avviato le indagini per identificare il conducente del veicolo e ricostruire la dinamica dell’investimento.

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi sono diversi gli episodi simili registrati in città, che destano preoccupazione tra i cittadini e sollevano l’attenzione delle autorità sul tema della sicurezza stradale.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini e garantire che episodi del genere non restino impuniti.