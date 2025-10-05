Allerta meteo: piogge intense e temporali su Sud Italia, vento forte in arrivo

ROMA – La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, domenica 5 ottobre 2025, e per le prossime ore.

Dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori tirrenici, e su Puglia e Basilicata, soprattutto sui settori meridionali e ionici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal mattino di domani, lunedì 6 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia, estesi ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per ridurre i rischi legati a piogge intense, temporali e vento forte.